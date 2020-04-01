01 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Manşet
00:40 FUTBOL AKŞAMI
01:40 PREMİER LİG
02:00 90'dan Sonra
02:05 Bundesliga
02:15 Süper LigEn Güzel Kurtarışlar
02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
02:40 A MİLLİ TAKIM GOLLER
03:00 Spor Manşet
03:30 Formula E Sokak Yarışları
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Hava Yarışları
04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.'ARJANTİN - BOSNA HERSEK'
04:00 Arjantin - Bosna Hersek
05:05 Freestyle
05:30 Futbol Anadolu
05:40 Süper Lig Goller
05:50 BUNDESLİGA FRİKİK GOLLERİ
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
07:00 Canavar Arabalar
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Süper Lig Goller
10:50 Bundesliga Frikik Golleri
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Portekiz
11:00 İngiltere - İtalya
12:40 Süper Lig Goller
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
16:00 İsviçre - Fransa
17:40 Muhammed Salah Goller
17:40 Süper Lig Goller
17:45 Cristiano Ronaldo Goller
17:55 Bundesliga Frikik Golleri
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:00 Spor Ana Haber
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Süper Lig Goller
20:00 Almanya Bundesliga En Güzel Goller
20:30 Liverpool Goller
20:35 Premier Lig
20:45 Bir Zamanlar
21:00 Futbol Akşamı
22:00 Spor Artı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 İspanya - Hollanda