Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yeni Yıl Klip Show
00:30 Yol Arkadaşım
01:30 Yeni Yıl Klip Show
02:30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
02:45 Cici Babam
04:30 Yılbaşı Sürprizi
05:06 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:15 Yeni Gelin
06:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Muhteşem Gilly Hopkins
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
11:30 Yılbaşı Sürprizi
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
12:45 Milyarder
14:30 Sev Kardeşim
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
15:15 Yılbaşı Sürprizi
16:15 Neşeli Günler
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
20:00 Eltilerin Savaşı
22:15 Eltilerin Savaşı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 01 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika