02 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

01:30 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:40 Rehber

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

10:00 Geniş Aile

12:00 Evim Şahane

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

13:30 Çok Gezenti

14:45 Çocuklar Duymasın

16:30 Akasya Durağı

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt