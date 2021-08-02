02 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Zorlu Operasyon

02:35 Zorlu Operasyon

04:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Sonsuz Aşk

16:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası