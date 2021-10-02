Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Süper Lig Özetler
04:35 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
13:25 Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:40 İspanya La Liga Goller
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 Dakika Skor
21:30 Başlama Vuruşu
22:00 Dakika Skor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika