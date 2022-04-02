Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Haberler
00:35 Snooker: İskoçya Açık
02:00 Snooker: Galler Açık
03:30 Bisiklet: Gent-Wevelgem
05:00 Dünya Körling Şampiyonası
07:30 Bisiklet: Across Flanders
09:00 Snooker: Cebelitarik Açık
10:30 Bisiklet: Across Flanders
12:00 Snooker: Cebelitarik Açık
14:00 Bisiklet: Gent-wevelgem
15:30 Bisiklet: Across Flanders
17:30 Bisiklet: GP Miguel Indurain
19:30 Bisiklet: Gent-Wevelgem
20:30 Haberler
20:35 Bisiklet: GP Miguel Indurain
21:55 Haberler
22:00 WDF Dünya Dart Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika