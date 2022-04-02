02 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Haberler

00:35 Snooker: İskoçya Açık

02:00 Snooker: Galler Açık

03:30 Bisiklet: Gent-Wevelgem

05:00 Dünya Körling Şampiyonası

07:30 Bisiklet: Across Flanders

09:00 Snooker: Cebelitarik Açık

10:30 Bisiklet: Across Flanders

12:00 Snooker: Cebelitarik Açık

14:00 Bisiklet: Gent-wevelgem

15:30 Bisiklet: Across Flanders

17:30 Bisiklet: GP Miguel Indurain

19:30 Bisiklet: Gent-Wevelgem

20:30 Haberler

20:35 Bisiklet: GP Miguel Indurain

21:55 Haberler

22:00 WDF Dünya Dart Şampiyonası