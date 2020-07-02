02 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 İçerde

02:15 İçerde

03:30 Dehşetin Dişleri

04:15 Kalp Atışı

05:00 Kalp Atışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türk Malı

20:00 Fırtınanın İçinde

21:45 Herkese Karşı

22:30 Güldür Güldür Show

23:45 Türk Malı

23:45 Fırtınanın İçinde