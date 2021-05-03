03 Mayıs 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

04:30 Maç Saati

06:15 Süper Lig Haftanın Golleri

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 Süper Lig

16:00 M. Başakşehir - MKE Ankaragücü

16:45 Süper Lig

17:00 M. Başakşehir - MKE Ankaragücü

18:00 Süper Lig

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:30 Süper Lig

20:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

21:15 Süper Lig

21:30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor

22:30 Süper Lig