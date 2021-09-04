Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:30 Spor Manşet
11:45 Goalball Kadınlar Final Maçı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Goalball Erkekler Final Karş.
14:45 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 Türkiye - İspanya
19:00 Spor Merkezi
21:00 Spor Akşamı
21:25 Tuzlaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika