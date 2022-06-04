Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 RH Bandırmaspor - İstanbulspor
03:45 2021-2022 Sezonu Derleme
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021-2022 Sezonu Derleme
13:50 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
18:30 Set Sayısı
18:55 Türkiye - Çin
21:00 Set Sayısı
21:30 Spor Bülteni
22:00 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 04 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika