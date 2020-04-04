04 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Premier Lig

01:00 Nijerya - Arjantin

01:20 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER

01:30 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA

01:30 Hollanda - Meksika

02:40 Futbol Akşamı

03:10 Futbol Akşamı

03:40 Almanya - Gana

04:10 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ

04:10 Brezilya - Şili

05:20 Premier Lig

05:30 Bir Oyundan Fazlası

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:30 Bir Oyundan Fazlası

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 Hava Yarışları

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Efsanelerin İzinde

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:00 Milan - Juventus

10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi

10:50 Premier Lig

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Almanya - Gana

11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:55 Kamu Spotu: İşte Spor

12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

12:55 Kamu Spotu: İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:00 Spor Manşet

13:30 Sporcu Vizesi

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Arsenal - Bayern Munih

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Bir Oyundan Fazlası

15:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

15:50 Premier Lig

15:55 Kamu Spotu: Evde Spor

16:00 Hollanda - Meksika

16:00 Arjantin - Belçika

17:40 Bundesliga

17:55 Kamu Spotu: İşte Spor

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Bülteni

18:30 Süper Lig Özetler

19:00 Manchester City Goller

19:00 Spor Ana Haber

19:40 Manchester United Goller

20:00 Spor Bülteni

20:00 Liverpool Goller

20:30 Bundesliga

20:30 Chelsea Goller

20:50 Kamu Spotu: Evde Spor

21:00 Futbol Akşamı

21:05 Brezilya - Almanya

22:00 Spor Artı

22:45 Lazio Goller

23:00 Bayern Munih - Real Madrid

23:00 Brezilya - Şili