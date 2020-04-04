04 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Premier Lig
01:00 Nijerya - Arjantin
01:20 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER
01:30 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' HOLLANDA - MEKSİKA
01:30 Hollanda - Meksika
02:40 Futbol Akşamı
03:10 Futbol Akşamı
03:40 Almanya - Gana
04:10 2014 DÜNYA KUPASI SON 16 KARŞ.' BREZİLYA - ŞİLİ
04:10 Brezilya - Şili
05:20 Premier Lig
05:30 Bir Oyundan Fazlası
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:30 Bir Oyundan Fazlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Canavar Arabalar
07:00 Hava Yarışları
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Efsanelerin İzinde
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 Milan - Juventus
10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi
10:50 Premier Lig
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Almanya - Gana
11:50 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Arsenal - Bayern Munih
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Bir Oyundan Fazlası
15:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
15:50 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: Evde Spor
16:00 Hollanda - Meksika
16:00 Arjantin - Belçika
17:40 Bundesliga
17:55 Kamu Spotu: İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Süper Lig Özetler
19:00 Manchester City Goller
19:00 Spor Ana Haber
19:40 Manchester United Goller
20:00 Spor Bülteni
20:00 Liverpool Goller
20:30 Bundesliga
20:30 Chelsea Goller
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
21:00 Futbol Akşamı
21:05 Brezilya - Almanya
22:00 Spor Artı
22:45 Lazio Goller
23:00 Bayern Munih - Real Madrid
23:00 Brezilya - Şili