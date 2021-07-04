04 Temmuz 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Haber Bülteni
00:35 Tekno Hayat (Tekrar)
00:55 Hava Durumu
01:00 Haber Bülteni
01:10 Hava Durumu
01:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
02:00 Haber Bülteni
02:35 Erkekler Basket Olimpiyat Elemeleri Türkiye- Yunanistan Yarı Final Maçı Canlı
04:15 Giada İle İtalya'nın Tüm Lezzetleri 2. Sezon (7. Bölüm) Tekrar
04:45 Lifestyle
04:50 Laf Aramızda
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 NTV Belgesel Kuşağı Evrenin İşleyişi (7. Bölüm) How The Universe Works (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:10 Hava Durumu
06:15 Gel Zaman Git Zaman (Tekrar)
07:00 Haber Bülteni
07:30 Hava Durumu
07:35 Gece Gündüz (Tekrar)
07:50 Laf Aramızda
08:00 Haber Bülteni
08:15 Mete Çubukçu İle Pasaport (Tekrar)
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Bülteni
09:15 Giada İle İtalya'nın Tüm Lezzetleri 2. Sezon (8. Bölüm)
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:40 Spor
10:50 Lifestyle
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:10 Kupa Bülteni
11:15 Çin'de Yolculuk (Tekrar)
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:20 Spor
12:30 Hayatın Senin Elinde (Tekrar)
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:50 Lifestyle
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:10 NTV Belgesel Kuşağı Evrenin İşleyişi (8. Bölüm) How To Universe Works Tekrar
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:40 Spor
15:50 Laf Aramızda
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:19 Spor
16:30 Yaşama Sanatı (Tekrar)
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:40 Spor
17:49 Laf Aramızda
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:20 Spor
18:30 Tekno Hayat (Tekrar)
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:15 0-->100
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:55 Hava Durumu
21:00 Euro 2020
21:55 Hava Durumu
22:00 Haber Bülteni
22:50 Laf Aramızda
22:55 Hava Durumu
23:00 Haber Bülteni
23:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
23:55 Hava Durumu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Temmuz 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika