05 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

05 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı

05 Ağustos 2021 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:50 Jurassic Galaksi 02:40 Aşk Sana Benzer 04:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 Gün Ortası 14:00 Senin Hikayen 15:55 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kral Olacak Çocuk 22:10 Kalp Yarası

Son Dakika

Yangın bölgesindeki Şahan Gökbakar'dan provokatör uyarısı: Adamı gırtlaklıyordum

7 kişinin katil zanlısı Mehmet Altun'un 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş

Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın evine giderek milli futbolcumuza veda etti

Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil

Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı

7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti

Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş