06 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 Arjantin - Belçika
01:15 CRİSTİANO RONALDO GOLLER
01:20 Bundesliga
01:30 CHELSEA GOLLER
01:55 Spor Kitaplığı
02:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' HOLLANDA - ARJANTİN
02:00 Hollanda - Arjantin
02:40 Spor Kitaplığı
02:45 Tottenham Goller
03:10 Liverpool Özetler
04:20 Futbolun En Büyük Sahnesi
04:45 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN
04:45 Almanya - Arjantin
04:55 Juventus Goller
05:10 Inter Goller
05:20 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar
05:50 Premier Lig
06:00 Süper Lig Goller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:00 CANAVAR ARABALAR
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
08:00 İlk Baskı
08:05 Canavar Arabalar
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Formula E Sokak Yarışları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Brezilya - Almanya
10:25 KAMU SPOTU EVDE SPOR
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 2014 DÜNYA KUPASI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - ARJANTİN
11:00 Almanya - Arjantin
11:40 Bundesliga
12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 SİYAH BEYAZ ANILAR
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Sporcu Vizesi
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 M.United – Inter
14:00 Spor Bülteni
14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
16:00 Hollanda - Arjantin
16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' BELÇİKA - İTALYA
16:00 Belçika - İtalya
17:40 SİYAH BEYAZ ANILAR
17:55 KAMU SPOTU EVDE SPOR
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:20 Takvim Yaprakları
18:25 Kamu Spotu: İşte Spor
18:30 Spor Bülteni
18:55 Kamu Spotu: Evde Spor
19:00 Süper Lig Özetler
19:00 NOSTALJİKMAÇLAR
19:00 Nostaljik Maçlar
19:35 Sporcu Vizesi
20:00 Spor Bülteni
20:30 Premier Lig
20:40 2010 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL GOLLER
20:50 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
21:00 FUTBOL AKŞAMI
21:05 Almanya - Arjantin
22:00 Spor Artı
23:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - İZLAND
23:00 Portekiz - İzlanda
23:20 2014 Dünya Kupası En Güzel Goller
23:25 Kamu Spotu: İşte Spor
23:30 Arsenal - Fiorentina
23:55 Kamu Spotu: Evde Spor