Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Dinozor Avı
03:00 Arda ile Omuz Omuza
03:45 Müzik Arası
04:45 Bodrum Masalı
06:45 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus
22:30 Kod Adı: Olympus
Son Dakika › TV › 07 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika