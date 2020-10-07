07 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

07 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
07 Ekim 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:15 İyi Günde Kötü Günde
00:20 Dizi
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Dizi
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Dedemin Fişi
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