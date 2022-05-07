Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Adı Sevgi
03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:05 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Destan
13:00 Adı Sevgi
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika