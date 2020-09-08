08 Eylül 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:05 Spor Artı

01:20 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Sırbistan - Türkiye

02:00 Transfer Gündemi

04:00 Spor Artı

04:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Gündem Futbol

05:30 Unutulmaz Maçlar

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

07:00 EURO 2020 Derleme

07:50 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. Sırbistan - Türkiye

09:15 UEFA Uluslar Ligi Karş. Özetler

09:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:45 Community Shield Futbol Karşılaşması Arsenal - Liverpool

12:45 Arsenal - Liverpool

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

20:00 Gündem Futbol

22:00 Spor Akşamı

23:05 Transfer Gündemi

23:05 İleri Üçlü