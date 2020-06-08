08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 RB Leipzig - Paderborn

01:00 Brezilya - Almanya

01:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

03:00 Türkiye - Andorra

03:00 Stadyum

04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE

05:00 1989 Türkiye Kupası Çeyrek Final Karş. Galatasaray 3 - 4 Fen

05:00 Galatasaray - Fenerbahçe

06:25 Süper Lig Özetler

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Belçika

07:00 Lig Hatırası 88 - 89

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Ustalara Saygı

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Gündem Futbol

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Brezilya - Almanya

17:30 Lig Hatırası88 - 89

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:30 Galatasaray - Fenerbahçe

19:30 Geri Sayım

20:00 Chelsea - Liverpool

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig Özetler

21:00 Stadyum

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

22:00 Almanya'dan Futbol

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Fransa - Hırvatistan

23:00 Spor Artı

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Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

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07:32
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00:07
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23:48
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23:40
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23:33
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23:26
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23:11
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23:02
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22:49
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22:22
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22:22
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22:17
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22:02
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21:34
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21:06
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20:33
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20:33
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20:32
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20:21
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20:09
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart         
20:05
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19:51
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