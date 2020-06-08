08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 RB Leipzig - Paderborn
01:00 Brezilya - Almanya
01:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Türkiye - Andorra
03:00 Stadyum
04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
05:00 1989 Türkiye Kupası Çeyrek Final Karş. Galatasaray 3 - 4 Fen
05:00 Galatasaray - Fenerbahçe
06:25 Süper Lig Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Belçika
07:00 Lig Hatırası 88 - 89
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Ustalara Saygı
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Gündem Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Brezilya - Almanya
17:30 Lig Hatırası88 - 89
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:30 Geri Sayım
20:00 Chelsea - Liverpool
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Stadyum
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Almanya'dan Futbol
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Fransa - Hırvatistan
23:00 Spor Artı