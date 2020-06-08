08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

08 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 RB Leipzig - Paderborn 01:00 Brezilya - Almanya 01:00 2014 Dünya Kupası Futbol Karş. Brezilya – Almanya 02:40 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 03:00 Türkiye - Andorra 03:00 Stadyum 04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE 05:00 1989 Türkiye Kupası Çeyrek Final Karş. Galatasaray 3 - 4 Fen 05:00 Galatasaray - Fenerbahçe 06:25 Süper Lig Özetler 06:40 İngiltere Premier Lig Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Fransa - Belçika 07:00 Lig Hatırası 88 - 89 07:25 İngiltere Premier Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Ustalara Saygı 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 İngiltere Premier Lig Goller 12:55 Spor Kitaplığı 13:00 Spor Bülteni 13:30 Süper Lig Özetler 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 Gündem Futbol 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Brezilya - Almanya 17:30 Lig Hatırası88 - 89 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 18:30 Galatasaray - Fenerbahçe 19:30 Geri Sayım 20:00 Chelsea - Liverpool 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 21:00 Stadyum 21:45 İngiltere Premier Lig Goller 22:00 Almanya'dan Futbol 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Fransa - Hırvatistan 23:00 Spor Artı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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