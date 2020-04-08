08 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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08 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
36 dakika önce
08 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Payitaht Abdülhamid
01:05 52 Hafta
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:00 Berat Kandili Özel
03:05 Sağlıklı Mutfak
03:40 Mavi Bisiklet
03:45 Berat Kandili Özel
04:20 3'te 3 Tarih
05:05 İyilik Kulübü
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Çarıklı Milyoner
17:15 Şendul Şaban
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Berat Kandili Özel
20:00 Benim Adım Melek
22:00 3'te 3 Tarih
23:55 Kalk Gidelim
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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