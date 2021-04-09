09 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika

09 Nisan 2021 Ntv Yayın Akışı

09 Nisan 2021 Cuma günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… NTV YAYIN AKIŞI 00:00 Bugün Yarın 00:50 Paranın Nabzı 00:55 Hava Durumu 01:00 Bugün Yarın 01:35 Gece Gündüz (Tekrar) 01:55 Hava Durumu 02:00 Haber Bülteni 02:10 Hava Durumu 02:15 Hayatın Senin Elinde (Tekrar) 03:00 Haber Bülteni 03:10 Hayatın Senin Elinde (Tekrar) 03:55 Hava Durumu 04:00 Haber Bülteni 04:35 Dünyanın Haberi(Tekrar) 04:50 Laf Aramızda 04:55 G.Abur Hava Durumu 05:00 Haber Bülteni 05:10 Hava Durumu 05:15 Zihnin Sıradışı Tepkileri Outrageous Acts Of Psych (2. Bölüm) Tekrar 06:00 Haber Bülteni 06:35 Paranın Nabzı 06:40 G.Abur Hava Durumu 06:45 Umut Öyküleri (Tekrar) 06:55 Laf Aramızda 07:00 Güne Başlarken 07:50 Piyasa Ekranı 07:55 Hava Durumu 08:00 Güne Başlarken 08:45 Piyasa Ekranı 08:50 Laf Aramızda 08:54 Hava Durumu 09:00 Haber Merkezi 09:25 NTV Ekonomi Geri Sayım 09:55 Hava Durumu 10:00 Haber Merkezi 10:35 Paranın Nabzı 10:40 Hava Durumu 10:45 Bir Hikayem Var 10:50 Spor 11:00 Haber Merkezi 11:30 Piyasa Ekranı 11:35 Hava Durumu 11:40 Laf Aramızda 11:45 Spor 11:55 Dijital Para Ekranı 12:00 Haber Merkezi 12:10 Piyasa Ekranı 12:20 Paranın Nabzı 12:25 Para Durumu 12:45 Spor 12:55 Hava Durumu 13:00 Öğle Bülteni 13:50 Piyasa Ekranı 13:55 G.Abur Hava Durumu 14:00 Öğle Bülteni 14:15 Piyasa Ekranı 14:20 Hava Durumu 14:25 Spor 14:35 Finans Kafe 14:55 Paranın Nabzı 15:00 Öğle Bülteni 15:15 Paranın Nabzı 15:20 Hava Durumu 15:25 Sektör Emlak 15:50 Spor 16:00 Günün İçinden 16:30 Paranın Nabzı 16:35 Laf Aramızda 16:40 Spor 16:50 Hava Durumu 16:55 Dijital Para Ekranı 17:00 Günün İçinden 17:25 Paranın Nabzı 17:30 Hava Durumu 17:35 Gece Gündüz 18:00 Günün İçinden 18:35 Piyasa Ekranı 18:40 Hava Durumu 18:45 Spor 18:55 Dijital Para Ekranı 19:00 Akşam Haberleri 19:45 Piyasa Ekranı 19:50 Ana Haber Özet 19:55 G.Abur Hava Durumu 20:00 Ana Haber 20:55 Hava Durumu 21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport 21:55 Hava Durumu 22:00 Haber Bülteni 22:50 Dijital Para Ekranı 22:55 Hava Durumu 23:00 Bugün Yarın 23:50 Paranın Nabzı 23:55 G.Abur Hava Durumu

Son Dakika

Brezilya kabusu yaşıyor! Koronadan günlük ölüm sayısı 4 bin 249 ile rekor kırdı

Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan itiraf: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

Gelinin kardeşi düğünde damadı bıçakla yaraladı

Salgının başından beri en çok merak edilen soru yanıt buldu: Koronanın yüzeylerden bulaşma riski çok düşük

Manisaspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu

3 çocuğunun boğazını kesen anneden kan donduran sözler: Rezil olmasınlar diye onları öldürdüm