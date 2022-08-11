022 Brıcs Oyunları Eylül'de Çevrimiçi Düzenlenecek - Son Dakika
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022 Brıcs Oyunları Eylül'de Çevrimiçi Düzenlenecek

11.08.2022 18:36
022 Brıcs Oyunları Eylül'de Çevrimiçi Düzenlenecek

1-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2022 BRICS Oyunları'nda break dans, satranç ve Wushu dallarında madalya verilecek.

1-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2022 BRICS Oyunları'nda break dans, satranç ve Wushu dallarında madalya verilecek.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- 2022 BRICS Oyunları organizatörleri Çarşamba günü, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan sporcuların 1-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda sporcuların çevrimiçi yarışacaklarını duyurdu. 2022 BRICS Oyunları'nda; break dans, satranç ve Wushu (Çin dövüş sanatı) dallarında madalya verilecek; yoga, ejderha ve aslan dansı, dragon tekne yarışı, Brezilya jiu-jitsu dövüş sanatı, samba ve dibeke dallarında ise gösteri etkinlikleri düzenlenecek.

Çin Spor Genel İdaresi müdürü Gao Zhidan, BRICS Oyunları'nın dayanışma ve dostluğu artıracağına, barış ve kalkınmaya destek olacağına dair inancını ifade etti. Gao BRICS Oyunları'nın internet sayfasında yayınlanan konuşmasında, "2022 BRICS Oyunları'nın BRICS spor gelişiminin ilerletilmesinde ve BRICS spor topluluğunda ve BRICS halkları arasında anlayış ve dostluğun desteklenmesinde ve sporun gücüyle nitelikli ortaklıkların oluşturulması ve BRICS işbirliğinde yeni bir yolculuğa yelken açılmasında eşsiz bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi. Yarışmalar için kayıtlar 15 Ağustos'ta başlayacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 022 Brıcs Oyunları Eylül'de Çevrimiçi Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 022 Brıcs Oyunları Eylül'de Çevrimiçi Düzenlenecek - Son Dakika
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