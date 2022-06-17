1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi

17.06.2022 12:11
1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi

Ankara'da kullandığı araçta 1,4 ton kaçak tütünle yakalanan şahıs hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara'da kullandığı araçta 1,4 ton kaçak tütünle yakalanan şahıs hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs'ta Yenimahalle'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kamyonetle kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alındıktan sonra durdurulan kamyonette 1 ton 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tütüne ve araca el konuldu. Gözaltına alınan sürücü Fazıl K., aracın arkadaşına, tütünün ise kendisine ait olduğunu iddia etti. Yaptığı işin suç olduğunu bilmediğini savunan Fazıl K. ifadesinde, "Tütünü evimde bulunan boş bir odaya koyup, daha sonra sipariş üzerine satmayı düşünüyordum. Bu ürünlerin suç konusu eşya olabileceğini de bilmiyordum. Suç olacağını bilseydim böyle bir işe kalkışmazdım" dedi.

1,4 ton kaçak tütüne rekor ceza talebi

Zanlı hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, "Suça konu tütünlerin yasa dışı olarak kıyılması ile elde edilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü olduğu ve birim paket ambalajlarının bulunmadığı belirlenmiştir. Ele geçirilen tütünlerin 'Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri' çerçevesinde tanımı yapılmış olan, üzerinde TAPDK ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) logolarını içeren kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilmesi gerektiği halde kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrol bulunmayan sarmalık kıyılmış tütün mamulleri olduğu anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin ele geçirilen faturasız kaçak tütünleri ticari amaçla bulundurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılmaktadır" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm Ayrıldığı eşini vuran katil olay anını anlattı: 'Çocuklar senden değil' deyince öldürdüm Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu 'Anadoluyuz Biz' projesi ile Ankara'dan gelen kız öğrenciler Sakarya'yı gezdi 'Anadoluyuz Biz' projesi ile Ankara'dan gelen kız öğrenciler Sakarya'yı gezdi
Kaynak: İHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: 1,4 ton kaçak tütünle yakalanan zanlıya 16 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement