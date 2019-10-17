Son Dakika Haberleri: 1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek
Son Dakika Güncel 1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek

1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek

1 saat önce

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Atakum Edebiyat Şenliği, 19 Ekim Cumartesi günü birbirinden önemli şair ve yazarların katılımıyla Atakum'da gerçekleşecek.

1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek, System.String[]

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Atakum Edebiyat Şenliği, 19 Ekim Cumartesi günü birbirinden önemli şair ve yazarların katılımıyla Atakum'da gerçekleşecek.


Atakum Belediyesinin öncülüğünde Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kültür Evi, Edebiyat Nöbeti dergisi ve Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisinin katkılarıyla 1. Atakum Edebiyat Şenliği, 19 Ekim Cumartesi günü Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de yapılacak. Şenliğe sevilen şair Ahmet Telli, Sezai Sarıoğlu, Emin Şiir ve Şenol Morgül'ün yanı sıra Karadeniz Bölgesinden Kuzeyin Şairleri adı altında pek çok önemli isim katılıyor. Bir gün sürecek etkinlikte "Yerelden yazmak, yerelden yayımlamak" başlığı altında bir de panel düzenlenerek, Anadolu'da yazın mücadelesi veren sanatçıların sorunları masaya yatırılacak.


Nesli Koca'nın sunacağı Atakum 1. Edebiyat Şenliği, Karadenizli şairlerin yer aldığı "Kuzeyin Şairleri" etkinliğiyle başlayacak. Şenlikte Bircan Çelik, Bülent Karslıoğlu, İrfan Yıldız Beşlioğlu, Mustafa Sezer, Fatma Hatun Esen, Eylem Bayar, Salih Temiz, Hatice Tarkan Doğanay, Serdar Topaloğlu, Zekeriya Çavuşoğlu, Eftelya Koyuncu gibi şairler şiirlerini okuyacaklar. Celal Karaca'nın yöneteceği, Semrin Şahin, İrfan Yıldız Beşlioğlu, Bülent Karslıoğlu ve Bircan Çelik'in konuşmacı olarak katılacağı 'Taşrada Yazmak, Taşrada Yayımlamak' adlı panel yapılacak. Akabinde şair Ahmet Telli'nin şiir dinletisi ve imza günü yapılacak. Program Sezai Sarıoğlu, Emin Şir ve Şenol Morgül'ün katılacağı şiir ve dinleti ziyafetiyle sona erecek. - SAMSUN

Edebiyat, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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