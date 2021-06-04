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1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika

1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti

04.06.2021 09:52

1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti Akrabalar arasında miras kavgası: Anne, baba ve oğul hayatını kaybetti -Sakarya'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı -Akrabalarını öldüren saldırgan yaralı olarak yakalandı Sakarya'nın Erenler ilçesinde...

1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti

Akrabalar arasında miras kavgası: Anne, baba ve oğul hayatını kaybetti

- Sakarya'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

-Akrabalarını öldüren saldırgan yaralı olarak yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında miras meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan saldırgan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay akrabalar arasında aynı sebep ile çıkan kavga sebebi ile ayağından vurularak yaralanan Nuran Şanlı, bu kez çıkan kavgada ise hayatını kaybetti.

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras meselesi yüzünden akrabalar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Y.Ş., amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı'yı tabanca ile vurdu. Saffet Şanlı ve Nuran Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gökhan Şanlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay esnasında yaralanan ve daha sonrasında kaçarak kayıplara karışan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Anne-baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 5 Mayıs 2021 tarihinde aynı sebepten çıkan ağabey-kardeş kavgasını ayırmak için araya giren Nuran Şanlı silah ile ayağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez çıkan kavgada ise Nuran Şanlı hayatını kaybetti.

1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti
1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti
1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti
1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti

Jandarma, Sakarya, Erenler, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika


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