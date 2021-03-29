1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor - Son Dakika

1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor

29.03.2021 12:05
1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor, System.String[]

Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olurken, yeşil-beyazlıları Eskişehirspor ve Altınordu takip etti.

Bursaspor, Spor Toto 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olurken, yeşil-beyazlıları Eskişehirspor ve Altınordu takip etti. Ligde şu ana kadar 130 farklı oyuncu kendi yetiştikleri takımlarda süre aldı.

Türk futbolu, özellikle genç nüfusunun da katkısıyla altyapıda önemli isimler yetiştirirken, kulüpler de artan maliyetler nedeniyle altyapı oyuncularına yönelim gösterdi. Kulüplerin ekonomik sorunları 'öze dönüş' sürecinde etkili oldu. Spor Toto 1'inci Lig'de de bazı ekipler kadrolarını kendi yetiştirdikleri oyunculardan oluşturdu. Ligde toplam 130 oyuncu, altyapısından yetiştiği kulüplerde bu sezon forma şansı buldu.

BURSASPOR'DA 25 İSİM OYNADIBu ekiplerin başında gelen Bursaspor, altyapı oyuncularıyla öne çıktı. Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursa temsilcisi, mali sıkıntılarının da etkisiyle çareyi özüne dönmekte buldu. Bu sezon ligde Bursaspor'un altyapısında futbol eğitimini alan 25 isim forma giyerken, kulüp böylelikle ligin en fazla altyapı oyuncusu oynatan ekibi oldu.ESKİŞEHİRSPOR VE ALTINORDU ÖNE ÇIKTIBursaspor'u, mali kriz yaşayan bir başka takım Eskişehirspor takip etti. Eskişehir temsilcisi, 23 altyapı oyuncusuna ligde süre verdi. Altyapısıyla öne çıkan bir diğer ekip Altınordu da, ligde 18 farklı altyapı oyuncusunu oynattı. Bir dönem transfer engeli ile karşılaşan Akhisarspor 12 altyapı oyuncusunu ligde sahaya sürerken, Balıkesirspor 11, Giresunspor da 9 altyapı oyuncusundan ligde faydalandı.3 TAKIM ALTYAPI OYUNCUSU OYNATMADIAnkaraspor 3 altyapı oyuncusuna şans verirken, mevcut kadro bünyesinde Osmanlıspor'un altyapısından yetişen 12 oyuncu yer alıyor. Ligde Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor ise henüz altyapı oyuncusuna şans vermedi. Bu takımlar dışında Samsunspor, Menemenspor, Boluspor ve Altay 3'er, Adanaspor 2 ve Adana Demirspor, Ümraniyespor ile İstanbulspor birer altyapı oyuncusunu ligde kullandı.İSMAİL ÇOKÇALIŞ ZİRVEDELigin en fazla altyapı oyuncusunu oynatan kulüp olan Bursaspor'da, bu oyuncuların aldığı süreler de dikkat çekti. İsmail Çokçalış, 2 bin 160 dakika ile takımının en çok süre alan oyuncusu oldu. Genç ismi 2 bin 108 dakika ile Emirhan Aydoğan ve 2 bin 71 dakika ile Burak Kapacak takip etti. Bursaspor'un altyapı oyuncularının aldığı süreler şöyle sıralandı:

Ataberk Dadakdeniz (Bin 560'), devre arasında takımdan ayrılan Ali Akman (Bin 558'), Batuhan Kör (Bin 458'), Furkan Emre Ünver (Bin 361'), Ozan İsmail Koç (845'), Ramazan Keskin (705'), Deniz Aydın (642'), Çağatay Yılmaz (580'), Taha Altıkardeş (500'), Tuğbey Akgün (479'), Kerem Şen (424'), Berat Altındiş (296'), Canberk Yurdakul (224'), Ertuğrul Kurtuluş (215'), İsmail Can Çavuşluk (146'), Abdullah Tazgel (127'), takımdan ayrılan Sedat Dursun (90'), Kerem Kök (85'), Eren Güler (75'), Hasan Basri Ünal (44'), Şamilcan Bahçeli (29') ve Kadir Yiğit (7').


1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor
1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor

Eskişehirspor, Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor - Son Dakika Spor


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