1 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

DİLAY KEMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Uzun süredir kanser tedavisi gören FB TV sunucusu Dilay Kemer, Antalya Muratpaşa Uncalı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
IRONMAN 70.3 TURKEY YARIŞLARININ STARTI VERİLDİAntalya'nın Belek turizm beldesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları, pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin 250 sporcunun katılımıyla başladı.
SÜPER LİG13: 30 Çaykur Rizespor - Kayserispor16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir19: 00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
TFF 1. LİG13: 30 Keçiörengücü - İstanbulspor16: 00 Eskişehirspor - Akhisarspor19: 00 Adana Demir - Samsunspor
BASKETBOL-ING BSL-13: 00 Fethiye Belediye - Beşiktaş15: 15 Gaziantep BB - OGM Orman Spor 17: 30 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka 20: 00 Anadolu Efes - Arel Üni.
-HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ-14: 00 Çukurova - İzmit Belediye
VOLEYBOL-AXA SIGORTA EFELER LIGI- 13: 00 Arhavi Voleybol - Altekma
15: 00 Haliliye Bld. - İnegöl Bld.
- Kaynak: DHA
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