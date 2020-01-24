1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para cezası - Son Dakika

1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para cezası

6 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişin yaralandığı kaza ile ilgili davada tutuksuz yargılanan traktör sürücüsü İbrahim Oral'a, 21 bin TL para cezası verildi.

1 kişinin öldüğü kazada, traktör sürücüsüne para cezası, System.String[]

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişin yaralandığı kaza ile ilgili davada tutuksuz yargılanan traktör sürücüsü İbrahim Oral'a, 21 bin TL para cezası verildi.

3 Ekim 2016'da meydana gelen kazada Dursun Bulak yönetimindeki 58 RC 682 plakalı otomobil, İbrahim Oral'ın kullandığı 38 HM 399 plakalı traktör ile kavşakta çarpıştı. Otomobilde bulunan Zeynep Bulak öldü, eşi Dursun Bulak ile traktör sürücüsü İbrahim Oral yaralı kurtuldu. Sağlığına kavuşan traktör sürücüsü İbrahim Oral, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık İbrahim Oral, önce 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Sanığın sabıkası olmaması nedeniyle hapis cezası 21 bin TL para cezasına çevrilerken, ehliyetine 6 ay el konulması kararlaştırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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