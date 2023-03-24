Dün saat 01 .30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada İbrahim Halil Caymaz (27) yönetimdeki 06 DGG 832 plakalı tır, kavşakta Osman Bozkıl'ın (30) kullandığı 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazada sürücüler Caymaz ve Bozkıl yaralandı.
Araç içinde sıkışan Bozkıl, İtfaiye AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 2 yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Osman Bozkıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Caymaz'ın tedavisi sürüyor.
Kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca TIR'ın çarpması yer alıyor. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle TIR'ın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre sürüklemesi ardından devrilmesi görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Vahim kaza! Tırın biçtiği araçtaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika