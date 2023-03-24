Vahim kaza! Tırın biçtiği araçtaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Vahim kaza! Tırın biçtiği araçtaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

24.03.2023 14:20

Aksaray'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Bozkıl'ın öldüğü kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen hafif ticari araca tırın çarptığı anlar kameralara yansıdı. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle tırın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre kadar sürüklemesinin ardından devrildiği görülüyor.

Dün saat 01 .30 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana gelen kazada İbrahim Halil Caymaz (27) yönetimdeki 06 DGG 832 plakalı tır, kavşakta Osman Bozkıl'ın (30) kullandığı 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazada sürücüler Caymaz ve Bozkıl yaralandı.

Araç içinde sıkışan Bozkıl, İtfaiye AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 2 yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Osman Bozkıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Caymaz'ın tedavisi sürüyor.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışık yanmasıyla hareket eden hafif ticari araca TIR'ın çarpması yer alıyor. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle TIR'ın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre sürüklemesi ardından devrilmesi görülüyor.

Kaynak: DHA
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Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı güvenlik kamerasında Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı güvenlik kamerasında Jandarma ilçe, belde ve köy yollarında sıkı denetimde Jandarma ilçe, belde ve köy yollarında sıkı denetimde

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahim kaza! Tırın biçtiği araçtaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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