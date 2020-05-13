1 kişinin öldüğü kazda emniyet kemeri futbolcunun hayatını kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü kazda emniyet kemeri futbolcunun hayatını kurtardı - Son Dakika

1 kişinin öldüğü kazda emniyet kemeri futbolcunun hayatını kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasında, amatör futbolcunun hayatını taktığı emniyet kemeri kurtardı.

1 kişinin öldüğü kazda emniyet kemeri futbolcunun hayatını kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasında, amatör futbolcunun hayatını taktığı emniyet kemeri kurtardı.


Kocaeli Süper Amatör Play-Off Ligi takımlarından Arslanbey Gençlerbirliği'nde forma giyen takım kaptanı Sinan Çalık(32), bir kişinin hayatını kaybettiği kazada emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtuldu. Edinilen bilgiye göre 8 Mayıs günü gece saatlerinde D-100 Karayolu Derince Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil önce karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 AR 9877 plakalı otomobile, daha sonra İsmail Dörtbudak yönetimindeki 72 DU 566 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak takla atan 34 EN 1012 plakalı otomobil içerisinde bulunan İbrahim Alpaydın (23) ile yanında bulunan 1 kişi ve diğer otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından Alpaydın, hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araçlarda bulunan amatör futbolcu Sinan Çalık ise emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtuldu.


"Son anda fark edip anlık manevra yaptı"


Çalık, güzergahına ters bir şekilde düşen aracı son anda gördüğünü, anlık manevra yaparak kurtulduğunu ifade etti. Olay anlarını anlatan ve vefat eden 23 yaşındaki İbrahim Alpaydın'a rahmet dileyen Sinan Çalık, kazanın yaşandığı gece çalıştığı iş yerinde vardiyasına gittiğini söyledi. Çalık, "Güzergahımda giderken tüneli geçtikten sonra bir anda refüjden aracın takla attığını bana doğru geldiğini gördüm. Direksiyonu sola kırdım. Kurtarabildiğim kadar kurtardım. Tıra çarparak durdurdum. Futbolda sahanın içini görmen lazım. Çevre kontrolü önemli. Çevreyi kontrol ederek araç kullanırım. Kemerim takılıydı. Frene basmasam belki farklı bir şeyler olurdu. Allah'a şükür atlattık. 15 yıldır futbol oynuyorum. Ne kadar dikkatli olursan ol, önlemini alacaksın. Kemer takmasam daha kötü şeyler olurdu. Kemer hayat kurtarıyor" dedi. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:59 Kaynak: İHA


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