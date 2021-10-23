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1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı - Son Dakika

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı

23.10.2021 11:59

Kırşehir'de hırsızlık için girdiği evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz çalan adam, Ankara'daki bir eğlence mekanında eğlenirken operasyon sonrası yakalandı.

1 Ekim'de Bağbaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Yusuf Aslan (63), aynı apartmanda oturan akrabalarıyla İstanbul'daki yakınlarının düğününe gitti. Gece Aslan'ın evine giren hırsızlık şüphelisi, çelik kasanın bulunduğu odayı tespit etti.

1 MİLYON LİRALIK EŞYASI ÇALINDI

Yanında getirdiği aletlerle çelik kasayı açan şüpheli, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki 55 altın bilezik, 120 çeyrek altın, 6 tam altın, 3 altın takı seti, 20 bin euro ve bir miktar Türk lirası çalarak kaçtı. Yaklaşık 1 milyon lirasını çaldıran Yusuf Aslan ise hırsızlığı polise bildirdi. Adrese gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.,

ANKARA'DA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.H.İ.'nin yaptığını, arkadaşından aldığı otomobille de Ankara'ya kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, H.H.İ.'nin Ulus ilçesindeki eğlence mekanında olduğunu öğrendi ve buraya operasyon düzenledi. Eğlenirken yakalanan H.H.İ., gözaltına alındı.

80 BİN LİRASINI HARCAMIŞ

H.H.İ.'nin, çaldıklarının 80 bin lirasını harcadığı belirlendi. Geri kalan ziynet eşyası ve paralar da el koyularak, sahibine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı

Yusuf Aslan, İstanbul, Ankara, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı - Son Dakika


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