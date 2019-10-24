Son Dakika Haberleri: "1. Troas Sempozyumu" başladı
Son Dakika Kültür Sanat '1. Troas Sempozyumu' başladı

"1. Troas Sempozyumu" başladı

32 dakika önce

Çanakkale'deki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarının ele alınması amacıyla ilk kez düzenlenen "Troas Sempozyumu" başladı.

Çanakkale'deki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarının ele alınması amacıyla ilk kez düzenlenen "Troas Sempozyumu" başladı.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Troya Müzesi Müdürlüğü ile İÇDAŞ AŞ tarafından düzenlenen sempozyumun açılışı Troya Müzesi'nde yapıldı.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "Nüfusumuzla, coğrafi büyüklüğümüzle kıyaslanamayacak bir tarihsel, mitolojik ve turistik öneme sahip bir ilimiz var. Bir destanlar şehir Çanakkale, tam 5 bin yıllık tarihe şahitlik ediyor. Mitolojik Troya Destanı'ndan, yakın geçmişimizin şanlı Çanakkale Destanı'na kadar yaşanan olaylara ev sahipliği yapan bir şehir. Yerli ve evrensel değerlerim toplamı burada." dedi.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük de bu müzenin bir hafıza mekanı olduğunu söyledi.

Gölcük, "Hocalarımız bir yıl boyunca yaşadığımız bu toprakları karış karış gezdiler, santim santim kazdılar ve o verileri bu müzeye aktarıyorlar. Anadolu adına az söylenmiş ne varsa, eksik söylenmiş ne varsa, söylenecek daha ne varsa bu bina, bu kurum bunları söylemek üzere buradadır." ifadelerini kullandı.

Troas bölgesi kazılarına 40 yıldan fazla süredir katkı veren Prof. Dr. Coşkun Özgünel'e, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz tarafından plaket verildi. Daha sonra Prof. Dr. Özgünel, Apollon Smintheion Tapınağı'ndaki kazı çalışmalarını anlattı.

İki gün sürecek sempozyumda tarihi ören yerleri ve kazı alanlarındaki çalışmalarla ilgili kazı başkanlarının sunumlarına yer verilecek.

Çanakkale Valiliği, Kemal Dokuz, Çanakkale, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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