Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Ne Doğru

1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Ne Doğru

59 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali", 3 gün sonra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.

1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali", 3 gün sonra Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 120 yayınevinin yer alacağı festivalin teması "Uzun Bir Hikaye", onur yazarı ise Mustafa Kutlu olarak belirlendi.

İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Süleyman Seyfi Öğün, Işıl Açıkkar, Emin Işık, Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü ve Gülper Refiğ gibi önemli yazarların da kitapseverlerle buluşacağı festival kapsamında ayrıca "4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları)" organizasyonu, 72 ülkeden yaklaşık 200 yayınevini Türk yayımcılar ile buluşturacak.

Aynı zamanda festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin (TBYM) davetlisi olarak Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden olan Publishers Weekly'in yayın yönetmeni Edward Nawotka İstanbul'da yayıncılarla bir araya gelecek.

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına bir anma etkinliğinin de yapılacağı festival boyunca şiir dinletileri, paneller, söyleşiler ve imza etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı'nın son dönemindeki gazetelerden derlenen "Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce" başlıklı sergi de ziyarete açılacak.

Festival, 23 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:32 Kaynak: AA

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrasya, Kültür Sanat
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