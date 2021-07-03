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1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü - Son Dakika

1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü

03.07.2021 12:28

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi kadın, kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan 51 yaşındaki bir şahıs tarafından vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan kadının kız kardeşi, "Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Basına alacak-verecek meselesi denmiş, ancak öyle değil. Saplantılı bir sapık, daha önce de çocuğa cinsel istismardan hapis yatmış" derken, polis katilin yakalanması için çalışmalara başladı.

Biri kız iki çocuk annesi 61 yaşındaki Durdu Kadem Kızıloluk, 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu okutarak memur yaptıktan sonra emekli oldu. Ardından yaz aylarını Feke ilçesine bağlı Kızılyer'e yaptırdığı evde geçirmeye başladı.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ

İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti; ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk'u rahatsız etmeye devam etti. Dün akşam üzeri de Kızıloluk'un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi.

Bir yıl boyunca saplantı haline getirip rahatsız ettiği kadını öldürdü

BİR YIL BOYUNCA RAHATSIZ ETTİ

Jandarma olay yerine geldiğinde Kızıloluk'u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.'nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kızıloluk'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ALACAK VERECEK MESELESİ DEĞİL, KADIN CİNAYETİDİR"

Kızıloluk'un kız kardeşi H.K.A, ablasının bir sapık tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, "Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayet de etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş. Bu şahıs çocuğa cinsel istismardan cezaevine yatmış biri. Ablamı öldürdü o kaçtı. Biz bir an önce bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Bu konu basına alacak verecek meselesi diye yansıdı. Ancak öyle bir durum yok bu adam ablamı saplantı haline getirmiş sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir" diye ağladı.

Bir yıl boyunca saplantı haline getirip rahatsız ettiği kadını öldürdü
1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Kızılyer, Aydın, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü - Son Dakika


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