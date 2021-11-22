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10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika

10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi

22.11.2021 14:16

10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi Korona virüse yenilen Işıl hemşirenin aşı yaptırmadığı öğrenildi Kocaeli'de korona virüse yenik düşen hemşire Işıl Dalgın, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi

Korona virüse yenilen Işıl hemşirenin aşı yaptırmadığı öğrenildi

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüse yenik düşen hemşire Işıl Dalgın, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 10 aylık bebeği olan Işıl hemşirenin korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine test yaptırdı. Testin pozitif çıkması neticesinde tedavi altına alınan Işıl hemşire, durumunun ağırlaşmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire dün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bebeği olan Işıl hemşirenin, korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Işıl hemşirenin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Dalgın'ın cenazesi, Yenikent İmam-ı Azam Caminde kılınan namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında torağa verildi. Cenaze namazına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da katıldı. Cenaze namazında Dalgın'ın ailesi ve iş arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi
10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi

Kocaeli, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 aylık bebeği olan Işıl hemşire, gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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