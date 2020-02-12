10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu - Son Dakika
Son Dakika Magazin 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu - Son Dakika Magazin

10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu

6 saat önce

Balıkesir'in alışveriş, eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 10 Burda AVM, Şubat ayı boyunca çocuklara unutamayacakları eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açıyor.

10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu, System.String[]

Balıkesir'in alışveriş, eğlence, buluşma ve yaşam merkezi 10 Burda AVM, Şubat ayı boyunca çocuklara unutamayacakları eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açıyor.


10 Burda Alışveriş Merkezi, 10 Burda Çocuk Tiyatrosu kapsamında Şubat ayı boyunca her Pazar saat 15: 00'da minik ziyaretçilerini birbirinden eğlenceli çocuk oyunları ile ağırlıyor. 9 Şubat'ta "İyi Dostlar" oyunu ile eğlenirken öğrenen minikler, 16 Şubat'ta "Keloğlan Macera Diyarında" ve 23 Şubat'ta "İbiş Teknoloji Devrinde" tiyatro oyunları ile eğlenceli dakikalar geçirecek.


Çocuklar, birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 10 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşayacak. 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Şubat ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz çocuk tiyatrolarına davet ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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