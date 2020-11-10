Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:05 Taktik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:35 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
23:05 Avrupa'dan Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika