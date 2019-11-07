Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, vatanın bekası ve milletin bağımsızlığına tüm yaşamını adamış, Milli Mücadele'de büyük zaferler kazanmış, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıldığını belirtti.



Şimşek, mesajında, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz, Başkomutan sıfatıyla üstün askeri dehasını birleştirmiş, kararlı duruşuyla milletimize öncü olmuş, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bozulamayacağını, hangi şartlarda olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğini tüm dünyaya göstermiş olup, Cumhuriyet'in ilanıyla pek çok yeniliklere imza atmıştır.

Bugün Büyük Atatürk'ün aziz hatırasını milletçe yad ederken, emanet aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeli, Atatürk'ün çizdiği yolda, akıl ve bilimi kendimize rehber ederek, çağdaşlaşma doğrultusunda yeniliklere açık olmalı, gelecek nesillere kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ülke bırakmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, gazi ve şehit olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygıyla yad ettiklerini aktardı:

Özdemir, mesajına şöyle devam etti:

"Eşsiz fedakarlıklarıyla, üstün askeri yönetimi, kararlı duruşuyla başarılı bir lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yollardan başarı ve zaferlerle dönmeyi başarmış ve müşterek bir ideal etrafında toplanan milletimizle Cumhuriyeti kurmuştur. Bizler de bize armağan edilen tarihimizi, zaferler sonrası Cumhuriyetle taçlandırılmış bu toprakları ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerini her koşulda yaşatma kararlılığı ile her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içerisinde aşan ülkemize canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geleceğe daha büyük ümitlerle bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna fedakarca şehit ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."