10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora,10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. yılında saygıyla yad ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, AK Parti döneminde yapılan onca saldırı ve engelleme teşebbüslerine rağmen attığı yerli ve milli adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürdüğünü aktaran Cora, şunları kaydetti:

"İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde el ele vererek Atatürk'ün manevi mirası olarak bıraktığı aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yine 'en büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıyacak, daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke haline getirecek adımları kararlı, sağlam, korkmadan, sendelemeden, yılmadan ve yorulmadan atıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yılında Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnet ve şükranla anıyorum."