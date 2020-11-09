10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çakar, mesajında, hayatı boyunca en iyiyi ve en doğruyu yapmaya çalışan, kendisini sürekli geliştiren, bilime ve araştırmaya önem veren, savaşların muzaffer komutanı, yenilikçi, girişimci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, öncü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, minnet, özlem ve rahmetle andıklarını belirtti.

Dünyaya hükmetmiş bir milletin, hiçbir şekilde esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya haykıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Varlığım, Türk varlığına armağan olsun' sözlerini hatırlatan Çakar, "Kişisel hırsları ve çıkarları bir kenara itmiş, bağımsızlık uğruna mücadele ederken, önüne çıkan hiçbir engel karşısında geri adım atmamış, her zaman bir çıkış yolunun olduğuna inanmıştır. Kararlılığın, azmin ve inanmışlığın karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş ve bizlere armağan etmiştir. " ifadelerini kullandı.

" Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak"

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ise mesajında, cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını vurgulayarak "Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur." ifadelerine yer verdi.

Yanmaz, mesajında şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal'i anlamak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."