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10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı - Son Dakika

10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı

10.11.2021 15:19

Yaz aylarında Ardahan'ın Damal ilçesinde beliren ve 'doğal mucize' olarak adlandırılan Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, bu kez Çıldır ilçesinde görüldü. 10 Kasım'a özel silüetin belirdiği alanda açıklama yapan Gölebakan Köyü muhtarı "Bunun gizli kalmasını istemedik" ifadeleri yer verdi.

Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde beliren Atatürk silüetinin bir benzeri bu kez Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyünde ortaya çıktı. Silüetle ilgili gazeteci Suat İncedere'ye bilgi veren köy muhtarı, "Bu güzelliği kamuoyuna sunmak gerek" ifadelerini kullandı.

"ATAMIZ BİZİM HER ZAMAN KALBİMİZDE"

Atatürk'ün daima kalplerde olduğunu belirten muhtar, "Atamızın sevgisi her zaman kalbimizde ancak bu güzelliği de insanlara ulaştırmak istedik. Bu 2006 yılında Ahmet Karataş diye bir arkadaşımız tarafından hayvan otlatırken keşfediliyor. O benzetmiş, sonra resmini çekip getirdi biz de hak verdik kendisine. Ahmet kardeşimize de bu aracılıkla teşekkür edeyim" dedi.

"6 KASIM'DA BAŞLAR 12'DE BİTER"

Açıklamalarına devam eden muhtar, "Silüet 6 Kasım'da belirdikten sonra 12 Kasım'a kadar burada durmaya devam eder. Buraya ulaşım biraz zor ancak yetkililerimizin de imkanı var buraya yol yapmak için. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Biz bu manzarayı görünce çok duygulandık" diye konuştu.

10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı

Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz, Haziran, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı - Son Dakika


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