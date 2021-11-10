10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı - Son Dakika

Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde beliren Atatürk silüetinin bir benzeri bu kez Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyünde ortaya çıktı. Silüetle ilgili gazeteci Suat İncedere'ye bilgi veren köy muhtarı, "Bu güzelliği kamuoyuna sunmak gerek" ifadelerini kullandı.

"ATAMIZ BİZİM HER ZAMAN KALBİMİZDE"

Atatürk'ün daima kalplerde olduğunu belirten muhtar, "Atamızın sevgisi her zaman kalbimizde ancak bu güzelliği de insanlara ulaştırmak istedik. Bu 2006 yılında Ahmet Karataş diye bir arkadaşımız tarafından hayvan otlatırken keşfediliyor. O benzetmiş, sonra resmini çekip getirdi biz de hak verdik kendisine. Ahmet kardeşimize de bu aracılıkla teşekkür edeyim" dedi.

"6 KASIM'DA BAŞLAR 12'DE BİTER"

Açıklamalarına devam eden muhtar, "Silüet 6 Kasım'da belirdikten sonra 12 Kasım'a kadar burada durmaya devam eder. Buraya ulaşım biraz zor ancak yetkililerimizin de imkanı var buraya yol yapmak için. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Biz bu manzarayı görünce çok duygulandık" diye konuştu.