10 kentilyon dolarlık NASA projesinde sorun: Psyche ertelendi! - Son Dakika
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10 kentilyon dolarlık NASA projesinde sorun: Psyche ertelendi!

12.06.2022 09:40
10 kentilyon dolarlık NASA projesinde sorun: Psyche ertelendi!

NASA, Psyche uzay aracı ile değerli metalleri barındıran bir asteroidi inceleyecek. Ancak proje yazılım hatasıyla karşılaştı.

NASA, metal açısından zengin ve türünün keşfedilen tek örneği olan bir asteroidi incelemek için hazırlıklarını yapıyor. İnceleme yapacak Psyche uzay aracının son testlerine Mart ayında başlanmıştı. Ancak Ağustos ayının başlarında gerçekleşmesi beklenen proje, bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Psyche uzay aracını kontrol eden yazılımda sorun yaşanıyor

Metal açısından zengin asteroid 16 Psyche'yi keşfetmek için tasarlanmış bir sonda olan Psyche, NASA'nın önem verdiği projeler arasında yer alıyor. Öyle ki asteroidin 10 kentilyon dolar değerinde madene sahip olduğu tahmin ediliyor. Projenin hazırlıkları titizlikle devam ederken kontrol yazılımında birtakım sorunlar tespit edildi.

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NASA, uzay aracını kontrol edecek yazılımda projeyi riske atabilecek sorunlarla karşılaştıkları için görevi şu anda askıya aldı. Ağustos ayı başlarında gerçekleşecek görev, görünüşe göre en erken Eylül'ün son haftasında hayata geçecek. Konuya ilişkin olarak NASA, şu açıklamalara yer verdi.

Bir sorun, uzay aracını kontrol eden yazılımın planlandığı gibi çalıştığının doğrulanmasını engelliyor. Ekip sorunu belirlemek ve düzeltmek için çalışıyor. Bu çalışma için daha fazla zaman tanımak amacıyla, fırlatma dönemi, menzilin müsait olması nedeniyle 20 Eylül 2022'den daha erken olmayacak şekilde güncelleniyor.

10 kentilyon dolarlık NASA projesinde sorun: Psyche ertelendi!

Güneş sistemimizin içerisinde Mars ile Jüpiter arasında Psyche isimli ilginç bir asteroit, neredeyse tamamı demir ve nikelden oluşan bir yapıya sahip. 225 km çapındaki asteroit, uzay madenciliği için de oldukça önem arz ediyor.

10 kentilyon dolarlık NASA projesinde sorun: Psyche ertelendi!

Falcon Heavy ile uzaya fırlatılacak Psyche uzay aracı, 2,4 milyar kilometre yol giderek asteroide ulaşacak. Bu yıl gerçekleşmesi planlanan yolculuk, 2026 yılında tamamlanacak. Psyche asteroidinin yörüngesine girerek 21 ay boyunca dünyaya veri gönderecek.

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Kaynak: Shiftdelete

İnceleme, NASA, Güncel, Son Dakika

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