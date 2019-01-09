Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, yaptığı çalışmalarla, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, halkı bilgilendirmek adına zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin gayretle çalışmalarını sürdüren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin, çağın dinamik mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Evrensel hak ve hürriyetleri, demokratik değerleri, mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden, ilkeli, sorumlu, araştırmacı ve tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla görevini yerine getiren yerel ve ulusal basın mensupları, bu özverili çalışmalarıyla ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesine ve özgürlüklerin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Basından beklentimiz, her zaman basın etiğine bağlı kalması, yanlış anlaşılmalara ve yanlış yönlendirmelere fırsat vermeden halkı doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmesidir. Bu, Türkiye gibi yoğun bir gündeme sahip ülkeler için hayati bir öneme sahiptir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Eskişehir, Özdemir Çakacak, Gazeteciler Günü, Güncel
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