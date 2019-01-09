10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
1 saat önce
Beyşehir Belediye başkanı Murat Özaltun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Beyşehir
Belediye başkanı Murat Özaltun
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özaltun, mesajında, gazetecilik mesleğinin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.
Basının, toplumun aydınlanmasında ve gerçeklerin öğrenilmesinde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Özaltun, şöyle devam etti:
"Gazetecilik, kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi akışını sağlayan saygın mesleklerden birisidir. Demokrasinin olmazsa olmaz olgularından birisi olan basın, aynı zamanda kamu menfaatlerini de göz önünde bulundurarak görevini yerine getirmektedir. Kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev de üstlenmektedirler. Gazetecilerimiz, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu duyarlılığının artmasını sağlayan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili temsilcileri konumundadırlar. Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, görevlerini tarafsız, objektif ve basın ahlak kurallarına bağlı bir şekilde yerine getiren ulusal ve yerel basınımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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