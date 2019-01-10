Aksaray
Valisi Ali Mantı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle buluştu. Ağaçlı
Melendiz Otel'de düzenlenen programda konuşan Vali Ali Mantı hep birlikte Aksaray'a en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacaklarını söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak konuşmasını sürdüren Vali Ali Mantı şöyle devam etti:
"Aksaray eğitim, kültür ve sanayide kendi muadillerine göre iyi yerde. Bizler hep birlikte birlikteliğimizi bir araya getirdiğimizde Aksaray'da daha güzel şeyler olacak. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber, halkımızla beraber Aksaray'ımıza hizmet etmede elimizden geleni yapacağız.
Aksaray'ımıza hizmet etmede elimizden geleni yapacağız. Bu hizmetlerin en büyük destekçisi ve topluma aktaran, yoğun emek vererek çalışan gazetecilerimizle beraber olacağız. İnsanlar ölür gider ama eseri kalır. Bizim amacımız toplumda güzellikleri ortaya çıkarmak ve yaymak, toplumu daha iyi bir yere gitmesini sağlamak. Şeffaflık ve dürüstlük içerisinde her hangi bir bilgi istediğinizde hukukun bize verdiği yetki çerçevesince sizlere yardımcı oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Sizlere en doğru bilgileri vermeye hazırız."
Proğrama, Emniyet Müdürü Ali Karabağ
, İl Jandarma
Komutanı Albay Fuat Anık, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile gazeteciler katıldı.