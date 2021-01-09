10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 12:39
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, gazetecilerin haber peşinde yorulmadan, yılmadan koştuğunu belirtti.

Gazetecilerin özveri isteyen mesleklerden birini yerine getirdiğine dikkati çeken Böcek, şunları kaydetti:

"26 yıllık siyasi hayatım boyunca mesleğiniz için verdiğiniz çabanın yakın şahidiyim. Ulaştıkları bilgileri doğru bir biçimde topluma aktaran, yaşam içinde aksayan noktaları dile getiren, bazen hayatlarını bile riske atarak dünyanın en zor noktalarında görev alan gazeteciler, insanların yaşadığı dünyadan, ülkeden, kentten haberdar olmalarını sağlamaktadır. Meşakkatli bir görevi nasıl bir özveriyle yerine getirdiğinizi çok iyi biliyorum. Bu nedenle gazetecilerimizin, ülkemizde ilk kez 10 Ocak 1961'de kazandığı sosyal hakları daha da geliştirerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesini desteklemek hepimizin bir gönül borcu olmalıdır. Basın ahlakı ve meslek ilkelerine bağlı kalarak, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getiren cefakar basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

"Basın mensuplarımızın emeği çok kıymetli ve her türlü takdirin üstündedir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da toplumu bilgilendirme, kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getiren medyanın demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Bu görevi yerine getirirken basın mensuplarının toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve ilkelerine bağlı objektif bir anlayışla hareket etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Özkan, basın mensuplarının oldukça zorlu koşullar altında görev yaptığını bildirdi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Salgın süreci bunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Zor bir dönemde sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm meslek gruplarının yaşadığı zorlukları topluma aktaran ve salgınla mücadelede toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayan basın mensuplarımız büyük bir görev üstlenmişlerdir. Tüm zorlu şartlara rağmen görevini en iyi şekilde yapmak için çalışan ve bizleri tüm dünyadaki gelişmelerden haberdar eden basın mensuplarımızın emeği çok kıymetli ve her türlü takdirin üstündedir."

Akdeniz Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Özlenen Özkan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika


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