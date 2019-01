10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne Doğru

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ali Şahin ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Emine Sözen ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Erdoğan, mesajında, hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkının temin edilmesinde gazetecilerin üstlendiği rolü vurgulayarak, ülkenin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına ve güçlenmesine katkı sağladıklarına dikkat çekti.



Türkiye'nin sosyal medya ve internet gazeteciliği alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını kaydeden Erdoğan, gazetecilerin toplumun sorunlarına, ülke gündeminin anlaşılmasına ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin duyurulmasına önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.



Milletvekili Ali Şahin



Milletvekili Ali Şahin de gazeteciliğin demokrasi içindeki sağlam yeri ve gerekliliğinin gazeteciliğin sosyal konumunun her zaman için kalıcı olması gerektiğini gösterdiğini belirtti.



Şahin, "Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan gazetecilerin, haklarının korunması ve daha

iyi imkanlara kavuşturulmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin üzerinde önemle durduğu konulardan biridir." ifadesini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin büyük bir fedakarlık ve sorumlulukla çalıştığını belirterek, basının halkın haber almasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.



Başkan Şahin, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensuplarıysa bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman-mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan, meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Fadıloğlu



Fadıloğlu, habere ve bilgi kaynağına hızlıca ulaşmada gazetecilerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, toplumun çağa ayak uydurması, doğru bilgiye anında ulaşması ve bilinçlenmesi noktasında medya mensuplarının gösterdiği gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.



Belediye Başkanı Kılıç



Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da gazetecilerin devletle vatandaş arasında bir köprü görevi gördüğü vurgulayarak, "Gazetecilik fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.



Rektör Vekili Sözen



HKÜ Rektör Vekili Edibe Sözen de tarafsız haber alma hakkı ve halkın doğru bilgiye ulaşması için gece-gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



GSO Başkanı Ünverdi



Ünverdi ise bağımsız ve özgür basının demokratik, hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "Kamuoyunun gözü, kulağı olan basın çalışanlarının mücadelesi takdire şayandır. Tarafsız, özgür ve ilkeli bir medya, toplumların kalkınması ve gelişmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız, ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de o denli güçlü ve geleceği aydınlık olacaktır." açıklamasında bulundu.

