10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Rektör Karamustafa'nın ziyaretinde, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri'nin eğitime önem veren bir kent olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle basın alanında da zorluklar yaşandığını anlatan Altınkaya, şunları kaydetti:

" Türkiye'de 300 meslektaşımız Kovid-19'a yakalandı ve 20 meslektaşımız maalesef hayatını kaybetti. Dünyada ise 600'den fazla meslektaşımız Kovid-19'a yakalandı. Türkiye, basın çalışanlarının salgına yakalanmasında dünyada 8. sırada yer alıyor. Sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve tabi askerimiz ile polisimizi de unutmuyoruz. Aşı uygulaması başladığı zaman fiilen sahada çalışan, aktif olarak görevlerinin başında olan gazetecilerimizin de aşılanması için çalışma yapılmasını istiyoruz."

Rektör Karamustafa da tüm basın çalışanlarının fedakarca görev yaptığını dile getirdi.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Karamustafa, "Basın çalışanlarımız her zaman fedakarca görevlerinin başında. Pandemi döneminde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilse de bazen şartlar omuz omuza çalışmayı gerektiriyor. Kamunun nitelikli ve sağlıklı bilgi almasında basının görevi çok önemli. Bizler de öğrencilerimize kampüste değil, sahada eğitim vermeye çalışıyoruz. Sektörle ve toplumla iç içe olalım istiyoruz. İnşallah sizlerin desteği ile KAYÜ'yü daha ileriye götüreceğiz." diye konuştu.

Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun da ziyaretinde basını önemsediklerini ifade ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Altınkaya da bölücü ve ayrılıkçı olmayan her siyasi partiye kapılarının açık olduğunu dile getirerek, ziyaretinden dolayı Coşkun'a teşekkür etti.