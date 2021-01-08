10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından olan gazeteciliğin, zor şartlar altında yapılan, büyük fedakarlık, emek ve sabır isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

Basının geçmişten günümüze önemli gelişme ve değişimler gösterdiğine dikkat çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'daki basın mensupları güzel bir birliktelik örmeği sergiliyor. Bu anlamlı gün dolayısıyla mesleklerini etik, ahlak kurallar çerçevesinde büyük bir özveriyle yapan, il merkezi ve ilçelerdeki yerel gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet medyasında çalışan tüm basın mensupları ile ulusal basın ve haber ajansları temsilcilerinin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."