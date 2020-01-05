10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu - Son Dakika

10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu

7 saat önce

Adana'da '5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun bu yıl 10'uncusu gerçekleştirildi.

10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, System.String[]

Adana'da '5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun bu yıl 10'uncusu gerçekleştirildi.


Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü anısına düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonunun 2019-2020 yılı faaliyet programında da yer alan 10. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Yarı ve maraton ve halk koşusu Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın siren çalmasıyla başladı. Sporcular yarı maratonda 21 kilometre, halk koşusunda ise 4 kilometre koştu. Ulusal ve uluslararası atletlerin mücadele verdiği 21 kilometrelik yarı maratonu, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşuldu. Atatürk Parkı'ndan başlayan yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Yağ Camii, Büyüksaat Kulesi, eski Vilayet binası, tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Ote'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Camii, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nu takiben Merkez Park'ta sona erdi. Binlerce sporcunun yoğun ilgi gösterdiği yarı maraton ve halk koşusuna bir yabancı sporcunun bebeğiyle birlikte katılması dikkat çekti. - ADANA

Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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